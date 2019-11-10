الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت

تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم أن "وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح سلّم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين خلال استقبال الملك سلمان له اليوم الأحد في الرياض".

وقالت "واس" إن "وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك سلمان تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وتأتي الرسالة الكويتية اليوم بعد حوالي 12 يوما من تصريحات أمير الكويت في كلمته خلال افتتاح دورة لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في 29 أكتوبر الماضي والتي قال فيها "من غير المقبول استمرار الخلاف الخليجي بين دول مجلس التعاون".

ويعود الخلاف الخليجي إلى منتصف 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارًا.