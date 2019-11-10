بابا الفاتيكان يعتزم زيارة جنوب السودان العام المقبل

أعلن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، أنه سيقوم بزيارة إلى جنوب السودان العام المقبل، لحث الأطراف المتنازعة هناك على الحوار.

وذكر موقع (فاتيكان نيوز) الإخباري أن البابا فرانسيس صلي من أجل جنوب السودان خلال قداس الأحد، مجددا دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية الوطنية هناك إلى السعي من أجل ما يؤدي إلى الوحدة والتغلب على ما يؤدي إلى الفرقة.. مشيرا إلى أن شعب جنوب السودان عانى كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، ويتطلع بأمل كبير إلى مستقبل أفضل وانتهاء الصراعات والسلام الدائم، وحث المسؤولين على الاستمرار في التزامهم بالحوار الشامل للتوصل إلى توافق لصالح البلاد.

وأشار الموقع إلى أن البابا فرانسيس صلي أيضا من أجل بوليفيا التي تشهد اضطرابات سياسية وعنفًا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على خلفية نتائج الانتخابات التي أجريت في 20 أكتوبر الماضي.. ودعا جميع البوليفيين، وخاصة الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة، إلى انتظار نتائج عملية مراجعة الانتخابات الجارية حاليا في مناخ من السلام والهدوء.