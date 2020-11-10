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وزير التعليم العالي: نعمل على توفير لقاح يقي من كورونا بشكل كبير

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
هديل هلال:
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 11:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 11:32 م

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن لقاح فيروس كورونا المصري اجتاز مرحلة التجارب على الحيوانات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يدخل المرحلة الأولى للتجارب الإكلينيكية.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن مصر تعمل على توفير لقاح يقي بشكل كبير من الفيروس، عبر تحالف ممثل في الوزارة والجامعات المصرية ووزارة الزراعة ومراكز القوات المسلحة.

وأوضح أن المرحلة الأولى تعني إجراء التجربة على عشرات الأشخاص، ثم المئات في المرحلة الثانية، ثم قياس فاعلية المنتج بعد التجربة على آلاف المرضى خلال المرحلة الثالثة، قائلًا إن اللقاح المصري مُصنع من خلال المركز القومي للبحوث بالتعاون مع المعامل.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل مع كل الجهات المعنية حتى تصبح مصر جزءًا من الحصول على اللقاح أو التجارب التضامنية مع الدول المختلفة، لافتًا إلى أن العالم يتسارع لتصنيع اللقاح.

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