التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل

توصل مفاوضون في البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن الميزانية القادمة طويلة الأجل للتكتل، والتي تبلغ قيمتها نحو تريليون يورو، حسبما أعلن ممثلو البرلمان ورئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقال سبستيان فيشر المتحدث باسم رئاسة المجلس الأوروبي، إن الاتفاق هو "اتفاق من أجل أوروبا".

وأضاف يان أولبريشت أحد ممثلي البرلمان الأوروبي في المفاوضات أن الاتفاق يتضمن ضخ 16 مليار يورو إضافية في عدة برامج منها الأبحاث والصحة.

في الوقت نفسه قالت الرئاسة الألمانية الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الميزانية الجديدة تتضمن 5ر12 مليار يورو إضافية فقط وأن أغلبها يأتي من خلال زيادة الغرامات المفروضة على الشركات التي تنتهك قواعد المنافسة الحرة، والتي تذهب حتى الآن إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتضررة من حالات الاحتكار.

كان قادة دول الاتحاد الأوروبي وافقوا في يوليو الماضي على ميزانية الاتحاد الأوروبي وحزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة إجمالية قدرها 8ر1 تريليون يورو (1ر2 تريليون دولار) بما في ذلك 074ر1 تريليون يورو قيمة ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السبع المقبلة بدءا من العام المقبل.