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المقاصة يستهدف اللاعبين غير المقيدين لتدعيم الفريق

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 11:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 11:12 م

يسعي نادي مصر المقاصة إلى ضم بعض الصفقات خلال الميركاتو الشتوي من أجل تدعيم صفوف الفريق، وذلك للمنافسة على مركز متقدم بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.

ونظرًا للظروف المالية التي تضرب الفريق الفيومي بقوة، يبحث مسئولي المقاصة عن التعاقد مع أكثر من لاعب من غير المقيدين مع أنديتهم في الدوري المصري، أو اللاعبين الذين لا يشاركون مع أنديتهم بشكل أساسي وخرجوا من حسابات أنديتهم.

ويسابق مسئولو المقاصة الزمن لإبرام التعاقد مع أكثر من لاعب في الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل حاجة الجهاز الفني إلى لاعبين أو ثلاثة على أقل تقدير في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت مصادر أن النادي بحاجه لتدعيم بعض الصفوف وخاصة الهجوم خلال الفترة المقبلة، مشيرا أن لجنة الكرة بالفريق تعمل على قدم وثاق من أجل حسم الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.


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