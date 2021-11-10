دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية وأهمية توزيع لقاحات فيروس كورونا حول العالم بشكل منصف وعادل، أخذاً في الاعتبار الدول الأقل نمواً، وتلك التي تمر بنزاعات تؤثر عليها سلباً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام المؤتمر الوزاري، اليوم الأربعاء، حول جائحة (كورونا) الذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأكد أبوالغيط أهمية سد الفجوة في عملية التطعيم بين الدول الصناعية والنامية وإشراك القطاع الخاص في توفير وتوصيل اللقاحات، مثمنا مقترح الانتقال من منح اللقاحات إلى دعم قدرات الدول النامية لإنتاجها محلياً.

وشدد على أهمية دعم الإمكانيات المادية والبشرية للقطاع الصحي، مؤكدا أن إنشاء منصات حول استدامة التمويل وتعزيز التعاون الإقليمي يشكل ضرورة لمواجهة هذه الجائحة وتعزيز قدرات النظم الصحية لمجابهة هذه الأزمات.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن مشاركة أبوالغيط في المؤتمر تعكس اهتمامه بالموضوعات المتعلقة بجائحة (كورونا) التي يتطرق لها المؤتمر كسياسات التعافي، وتسريع عمليات التطعيم والتمويل المستدام لدعم النظم الصحية في أوقات الأوبئة والأزمات وغيرها.