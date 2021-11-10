تركيب مشاية لزائري معبد الكرنك بالأقصر في الصف الشمالي

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بعد الانتهاء من ترميم وتركيب الكباش بمعبد الكرنك في الأقصر تم عمل مشاية للزائرين في الصف الشمالي.

ووصف وزيري أن موقع العمل تحول إلى خلية نحل تعمل داخل طريق الكباش في منطقة نجع أبوعصبة من بوابة بطليموس الثالث من معبدخنسو، موضحا استمرار عمل البعثة المصرية في أعمال الحفائر وما تم من اكتشاف 5 رؤوس تم تركيبها بالكباش بجانب إعادة تركيب القواعد الخاصة بتلك التماثيل.

وأكد العمل مستمر لوضع اللمسات النهائية للقواعد لتأخذ شكل القاعدة الأصلية كما كانت عليه أيام المصري القديم.

وأوضح أن الجميع يسابق الزمن من أجل استكمال التجهيزات التي تتم لافتتاح المشروع الأثري لكشف وإحياء طريق الاحتفالات الملكية المعروف باسم طريق الكباش، والذي يمتد بطول ٢٧٠٠ متر بين معبدالأقصر ومجموعة معابد الكرنك، على ممر حجري تصطف على جانبيه مئات من تماثيل الكباش التي نحتها المصرى القديم.

وشدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار على أن المشروع الضخم سيجعل من مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم، مشيرًا إلى أن طريق الكباش يحظى برعاية ومتابعة دائمة من جميع الوزارات والأجهزة المعنية، وذلك نظرا لأهميته الأثرية، إلى جانب مردوده الكبير على القطاع السياحي بأكمله.