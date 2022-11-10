كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري، حقيقة الأخبار التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن إقامة بطولة كأس السوبر المصري الكويتي خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية عربية قد زعمت في وقت سابق، إقامة مباراة كأس السوبر المصري الكويتي بين بطلي مسابقة الدوري في الدولتين، وهذا ما نفاه إمام.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "كل ما يُثار بشأن إقامة مباراة السوبر المصري الكويتي غير صحيح تمامًا، ولا يوجد نقاش في هذا الأمر خلال الفترة القادمة."

وطالب عضو اتحاد الكرة، من جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الأخبار، مشيرًا أن الأخبار غير صحيحة تحدث بلبلة في الوسط الرياضي.