مصرع شخص سقط خلال التدافع في مشاجرة بالنزهة

توفي شخص، اليوم الخميس، عقب سقوطه أرضًا على رأسه خلال التدافع في مشاجرة نشبت فى منطقة النزهة.



وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على أحد أطراف الطرف الثانى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، وأثناء ذلك سقط شخص آخر، مقيم دائرة قسم الظاهر أرضاً على رأسه أثناء التدافع والذى تصادف مروره بجوار المشاجرة وتبين وفاته.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهة الأول اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهة باقى المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.