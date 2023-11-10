أستراليا تمنح سكان توفالو اللجوء المناخي

في إطار معاهدة جديدة بين توفالو وأستراليا أُعلنت اليوم الجمعة، سوف يتم منح سكان دولة توفالو الجزرية جنوبي المحيط الهادئ فرصة توطينهم في أستراليا.



وكشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز عن الاتفاق الثنائي في منتدى جزر الهادئ في جزر كوك.



وجاء في بيان مشترك لألبانيز ورئيس وزراء توفالو، كاوسيا ناتانو: " نؤمن بأن شعب توفالو يستحق فرصة العيش والدراسة والعمل في مكان آخر، وسط تفاقم تداعيات التغير المناخي".



وأضاف: "تعهدت أستراليا بتوفير ممر خاص لمواطني توفالو للمجيء للبلاد، حيث سيحصلون على الخدمات الأسترالية التي تتيح تنقل الإنسان بكرامة".



ويبلغ تعداد السكان الدائمين في توفالو - تقع على بعد نحو 3700 كيلومتر إلى الشمال من نيوزيلندا- حوالي 11 ألف نسمة. وتعد توفالو، وهي عبارة عن مجموعة جزر، ثاني دولة منخفضة من حيث المستوى في العالم، حيث تقع فوق سطح البحر بأقل من خمسة أمتار.



وأوضح البيان المشترك "نعلم أنه لا يوجد رخاء بدون أمن ويظل التغير المناخي أكبر تهديد لسبل المعيشة والأمن ورفاهية شعب توفالو".



وأضاف البيان: "سوف تدعم أستراليا جهود توفالو لتمكين شعبها من مواصلة العيش والازدهار في أراضيهم والاحتفاظ بصلة توفالو العميقة والموروثة بالبر والبحر".



وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه بموجب الاتفاق، سوف يتم منح 280 من توفالز تأشيرات خاصة سنويا.