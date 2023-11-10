أعلنت الحكومة الألمانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور البلاد، يوم الجمعة المقبل، 17 نوفمبر، بعد أسابيع من التكهنات.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة كريستيانه هوفمان في برلين، اليوم الجمعة، إن من المقرر أن يلتقي أردوغان المستشارأولاف شولتس خلال الزيارة.

وثارت تكهنات بشأن الزيارة على مدار أسابيع، وشملت ما إذا كان الرئيس التركي سوف يحضر مباراة كرة قدم ودية بين منتخبي ألمانيا وتركيا في 18 نوفمبر.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانب التركي بشأن نبأ الزيارة حتة الآن.

وسوف تكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها أردوغان لألمانيا منذ 2020.

ويعيش في ألمانيا ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية.

وربما تشهد المحادثات بين أردوغان وشولتس توترا لدى تناولهما الحرب في غزة. ويتخذ أردوغان موقفا قويا وصريحا ضد إسرائيل وقد أدان الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ اندلاع الصراع إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، أكد الألمان المسؤولية الخاصة التي تتحملها بلادهم إزاء مصير اليهود وأمن إسرائيل، على خلفية المحرقة النازية (الهولوكوست) في الحرب العالمية الثانية.