أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم الاثنين، ترسية مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز التوسعة الجديدة للمسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض بإضافة 8.4 كيلومترات إلى المسار الحالي، وتشمل خمس محطات جديدة.

وافتتح العاهل السعودي الملك سلمان في نوفمبر 2024م، مشروع النقل العام بمدينة الرياض ليشكِّل القطار فيه العمود الفقري لشبكة النقل العام بالعاصمة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن المشروع يواكب الإقبال المتزايد من سكان وزائري العاصمة على استخدام وسائل النقل العام منذ بدء تشغيل المشروع أواخر عام 2024م، حيث تجاوز عدد الركاب 173 مليون راكب منذ افتتاحه، وهو ما يعكس ثقة المجتمع بكفاءة المشروع ومستوى خدماته، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".