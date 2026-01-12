ضبط رجل وسيدة متهمين باستقطاب الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب القبض على شخص وسيدة لاتهامهما باستقطاب الرجال عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية بمحافظة الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام المتهمين -أحدهما له معلومات جنائية- باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة دون تمييز نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بدائرة محافظة الإسكندرية وبحوزتهما هاتفين محمولين وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات