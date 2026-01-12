ضبط 200 سلاح ناري في حملات أمنية على مستوى الجمهورية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 200 قطعة سلاح ناري بحوزة 158 متهما، وذلك خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشملت المضبوطات: 18 بندقية آلية، و29 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و145 فرد خرطوش، و708 طلقات نارية مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة، و267 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 370 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 485 كيلوجراما من المواد المخدرة المتنوعة، و1802 قرص مخدر، إلى جانب ضبط 5 متهمين هاربين، و19 متهما بالبلطجة، و236 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في إعادة 18 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتنفيذ 82 ألفا و885 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن فحص 70 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 20 حالة.

وجاء ذلك في إطار الحملات الموسعة التي تنفذها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بكل أنحاء الجمهورية.