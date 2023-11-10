حريق في مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة إثر قصف إسرائيلي استهدفه (فيديو)

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أفادت مصادر طبية تابعة لحركة "حماس"، فجر الجمعة، بتعرض عدد من المستشفيات في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.



وقالت المصادر إن حريقا اندلع داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة إثر استهدافه بقصف إسرائيلي.

كذلك سجلت 4 إصابات إحداها حرجة بين صفوف المدنيين الفلسطينيين في استهداف إسرائيلي لمحيط مجمع الشفاء الطبي.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية فيديو قالت إنه لقصف عنيف تعرض له محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن إسرائيل ستبدأ، الخميس، تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات يوميا شمالي قطاع غزة، للسماح بالمدنيين بالفرار.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن "إسرائيل أبلغت الولايات أنه لن تكون هناك عملية عسكرية خلال فترات توقف في القتال".

واعتبر أن "فترات التوقف في القتال هذه خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأشار كيربي إلى "ممرين إنسانيين سيسمحان للسكان بالفرار من القتال في غزة".

وأكد البيت الأبيض أنه "يجب إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة"، مشيرا إلى أن "واشنطن تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا".

لكنه أوضح أن "الولايات المتحدة لا تزال قلقة من احتمال منع حركة حماس للمدنيين من الفرار".