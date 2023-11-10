حنان مطاوع: تربيت في منزل قضيته الأولى وجرحه الغائر فلسطين

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تربت منذ طفولتها في منزل قضيته الأولى وجرحه الغائر هي القضية الفلسطينية، مضيفة أنها شاركت في مظاهرات وهي بالمرحلة الجامعية.



وأبدت خلال حوار خاص لها ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، استيائها الشديد من الممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني على مدار الشهر الماضي حتى الآن، مؤكدة أن ما يفعله الاحتلال هو ممارسات غير مسبوقة من أي قوى غاشمة على مر التاريخ.



وعقبت: «الاحتلال الإسرائيلي لا يرى أي شيء أمامه وليس له أي رادع ولا يفقه شيئا عن التحضر والإنسانية، فهم غوغائية ومتوحشون»- على حد وصفها.



وأشارت إلى أن ما يشاهد على الهواء من جرائم ومجازر بحق الفلسطينيين، أمر غير محتمل، واصفة الاحتلال بأنه قوة الشر في الصراع الإنساني على مر العصور.



ولفتت إلى سيطرة دولة الاحتلال على الاقتصاد والإعلام العالمي، واستطاعت الهيمنة على العالم كله من خلال هوليود، مشددة على أن أي دولة يدخلها الصهاينة يضعون أيديهم على الفنون والاقتصاد، الأمر الذي لا يمكن هذه الدولة الغربية من اتخاذ أي قرار حيال إسرائيل ويجعلها تغض الطرف عن أعمالها بالمنطقة.



وأشارت إلى الصمود الفلسطيني الرائع في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتوحشة، على الرغم من المعاناة، مؤكدة أن هذا الصمود مدعى للفخر والكرامة والعزة.