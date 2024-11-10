تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا كبيرا من الأنشطة والفعاليات على مدار الأسبوع الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 16 نوڤمبر، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

فعاليات ثقافية متنوعة بعروس الصعيد

تستقبل محافظة المنيا هذا الأسبوع عدة فعاليات أهمها برنامج "مصر جميلة" المعني باكتشاف ودعم وتعزيز قدرات الموهوبين من طلاب المدارس، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية في مجالات: الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى "عزف وغناء"، الأداء الحركي والكتابة الإبداعية، ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين، وذلك حتى 14 نوڤمبر الحالي.

كما تشهد المحافظة اليوم الأحد ختام الملتقى الأول لمراسم "بني حسن" للرسم والتصوير، وذلك بعد أسبوع حافل شهد زيارة الكثير من المعالم السياحية والتاريخية، وتقديم أعمال تعكس ثراءها، بمشاركة 16 فنانا تشكيليا.

ويشار إلى أن محافظة المنيا تستعد لاستقبال المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين نهاية نوفمبر الحالي بعنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، "دورة الكاتب جمال الغيطاني"، نهاية شهر نوفمبر الحالي. بمشاركة عدد كبير من الأدباء والباحثين والنقاد والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة العامة والمكرمين، ويكرم المؤتمر عددا من الرموز الأدبية والنقدية ممن تركوا بصمات في الحياة الثقافية.

أنشطة متنوعة بمبادرة "بداية جديدة" وختام الأسبوع "حياة كريمة" بالدقهلية

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا كبيرا من الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بجميع المحافظات، وتختتم بعد غد الثلاثاء، فعاليات برنامجها الثقافي والفني بقرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

ويشمل اليوم الختامي عددا من اللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والحرفية، بجانب الفقرات الاستعراضية والترفيهية المقدمة للأطفال وغيرها من الأنشطة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كلية الخدمة الاجتماعية بالمنصورة، والشركة القابضة لمياه الشرب.

مشاركة متميزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب

وتواصل الهيئة مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته 43، بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 200 عنوان من إصداراتها في المعرض المستمر حتى 17 نوفمبر.

كما تطرح عددا من إصدارات سلاسل: ذاكرة الكتابة، الكتابات النقدية، الفلسفة، ومجلات قطر الندى للأطفال، بالإضافة إلى مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين.

تواصل عرض "ليالي المحروسة" بالمجان لطلاب المدارس على مسرح السامر

وتواصل الهيئة تقديم العرض المسرحي "ليالي المحروسة" على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن مبادرة "مسرحة المناهج" التي تقدمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

العرض لفرقة السامر المسرحية ويتناول حقبا من تاريخ مصر بأسلوب شيق، ويقدم يوميا في تمام الحادية عشرة صباحا حتى 24 نوڤمبر، عدا يومي الجمعة والسبت.

ملتقى الشرق الأول للفرق الفنية يواصل إبداعاته بالشرقية

وعلى المسرح المكشوف بقصر ثقافة الزقازيق، تقدم فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، في السابعة مساء اليوم، حفلا غنائيا بقيادة المايسترو أحمد حسني، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الشرق الأول للفرق الفنية، الذي يتضمن باقة من العروض تتنوع ما بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني، تستمر حتى الأربعاء المقبل.

هذا وتحفل الأجندة بمجموعة من الورش الفنية والحرفية، بجانب اللقاءات التثقيفية والأمسيات الأدبية بمشاركة نخبة من المفكرين والأدباء، هذا بالإضافة إلى أفلام قصر السينما المجانية، وفعاليات القوافل الثقافية بالقرى الأكثر احتياجا، وأنشطة المكتبة المتنقلة والاحتفالات الخاصة بذكرى عميد الأدب العربي، وعيد الطفولة، وغيرها.