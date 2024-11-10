واشنطن تجمد إرسال 130 بلدوزر دمية الدب إلى إسرائيل

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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت إرسال 130 بلدوزر (جرافة عسكرية) إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، نقلا عن مصدرين أمنيين، أن الولايات المتحدة جمدت تنفيذ صفقة شحنة عسكرية إلى إسرائيل.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن الصحيفة قولها، إن هذه الشحنة عبارة عن 130 بلدوزر أو جرافات عسكرية من نوع «كاتربيلر»، من طراز «دي 9»، وقد دفعت إسرائيل ثمنها.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، فإن الجرافة من صناعة شركة «كاتربيلر» الأمريكية للمعدات الثقيلة ومقرها ولاية تكساس.

ويطلق على النسخة الإسرائيلية من هذه الجرافة «دي 9» أو «دمية الدب»، وتبلغ قوة محركها 452 حصانا ووزنها 62 طنا بعد إضافة الدروع إليها.

أما التجميد فيأتي في أعقاب احتجاجات داخل الولايات المتحدة، لا سيما أن هذه البلدوزرات تستخدم في هدم وتجريف منازل الفلسطينيين، وعليه تستخدم القوات الإسرائيلية البلدوزرات المتوفرة حاليا لديها.

في نفس الوقت -كما أشارت الصحيفة-، اشترت إسرائيل 1000 ناقلة جند مدرعة سترسلها الولايات المتحدة كتعويض على ما علق من شحنات أخرى.

وبرزت الجرافة المدرعة «دي 9» خلال الحرب على غزة، إذ تظهرها الفيديوهات التي ينشرها الجيش الإسرائيلي وهي تطحن كل ما يقف في طريقها.