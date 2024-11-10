تحركات دبلوماسية كينية لحشد الدعم لمرشحها لرئاسة الاتحاد الإفريقي

- أودينجا يعلق على سياسات ترامب تجاه أفريقيا: لن نكون منحازين ضد ترامب .. وللقارة الأفريقية أصدقاء آخرين

بدأ وفد كيني رسمي حملات دبلوماسية واسعة لحشد الدعم للمرشح الكيني لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، رايلا أودينجا، والترويج لرؤيته نحو السياسات الأفريقية والقضايا التي تشغل القارة على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني.



وقالت صحيفة "كابيتال" الكينية، إن وفد رسمي برئاسة أمين مجلس الوزراء موساليا مودافادي بدأ جملة ترويجية للمرشح الكيني في أديس أبابا حيث مقر الاتحاد الأفريقي، لمقابلة شخصيات دبلوماسية من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي.

من المنتظر أن تجري انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي خلفا للرئيس الحالي موسى فقي محمد في فبراير2025 خلال قمة الاتحاد المقبلة، وذلك بتصويت سري بغالبية ثلثي الدول الأعضاء التي لها حق التصويت، وتكون مدة الولاية 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية من أديس أبابا اليوم على فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد المرشح لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رايلا أودينغا، أن للقارة الأفريقية أصدقاء آخرين إذا لم يرغب دونالد ترامب في العمل معها، مؤكداً أنه: "لا يمكن الحكم مسبقا على أي أمر قبل أن يتحدث (ترامب) عن أفريقيا، قائلا "لن نكون منحازين وندين ترامب قبل أن يعلن مواقفه بشأن أفريقيا".