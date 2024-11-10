تعتقد وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه أن هدف اتفاقية باريس في الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة لا يزال واقعيا، على الرغم من إمكانية تجاوز هذا الهدف أحيانا على المدى القصير.

وأوضحت شولتسه في حوار مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أنه قد يكون من الممكن تقليل كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من خلال اتخاذ تدابير مضادة مثل توسيع مساحات المستنقعات والغابات.

وقالت الوزيرة الألمانية إنه من الضروري عدم الاستسلام الآن، بل الاستمرار في العمل لتحقيق الهدف. وأضافت:"كل عُشر درجة حرارة نتجنبه له تأثير، لأنه يخفف من حدة الجفاف والفيضانات وموجات الحر في المستقبل".

ودعت شولتسه إلى تحقيق "تقدم ملموس في جميع الدول" في ما يتعلق بسياسات المناخ والتحول إلى الطاقات المتجددة، وكذلك التكيف مع تغير المناخ، وذلك كهدف لقمة المناخ في باكو، التي تبدأ يوم غد الاثنين في أذربيجان.

وقال مركز كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن عام 2024 قد يكون أول عام يتجاوز فيه متوسط درجات الحرارة 5ر1 درجة مئوية فوق المتوسط الصناعي.

وبحسب شولتسه، فإنه نادرا ما تحدث "معجزات دبلوماسية" في القمم، مثل قمة المناخ القادمة للأمم المتحدة المعروفة باسم كوب 29.

ومع ذلك، فإن لهذه المؤتمرات قيمتها، حيث قالت الوزيرة: "بدونها، كانت درجة حرارة الأرض تتجه نحو ارتفاع بمقدار 5ر4 أو 6 درجات مئوية".

وبخصوص الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يقال إنه يستعد لإجراء تغييرات شاملة في السياسة البيئية، قالت شولتسه: "في المرة الماضية، أدى موقف ترامب المعادي للمناخ إلى توحيد بقية دول العالم".