ضربة ضخمة بمسيرات تهز موسكو وضواحيها

هزت ضربة ضخمة بطائرات مسيرة موسكو وضواحيها طوال الليل حتى اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة امرأة وإيقاف مؤقت لحركة الطيران في بعض من أكثر المطارات الروسية ازدحاما، في الوقت الذي استهدفت فيه موجة ضخمة من الطائرات المسيرة الروسية أوكرانيا ليلا، وفقا لمسؤولين.

وجاء ذلك بعد أن صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس السبت، على اتفاقية مع كوريا الشمالية، تلزم البلدين بتقديم المساعدة العسكرية الفورية باستخدام "جميع الوسائل" إذا تعرض أي منهما لهجوم. وتعد هذه الاتفاقية أقوى رابط بين موسكو وبيونج يانج منذ نهاية الحرب الباردة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت أوكرانيا بأن قواتها اشتبكت للمرة الأولى مع وحدات كورية شمالية. وأكد مسئولون أمريكيون سابقا نشر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف جندي كوري شمالي في روسيا، مما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل أكبر وتوسيع نطاق حرب موسكو على أوكرانيا.