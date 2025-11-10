أشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمشهد الانتخابي الذي شهدته المحافظة في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى «تصاعد الإقبال على التصويت طوال فترات اليوم وتزايد أعداد الناخبين».

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «CBC» مساء اليوم، أن اللافت للنظر هو «الحضور الواضح والكثيف جدًا» للمرأة المصرية داخل اللجان، مشدداً على أن دور المرأة «لم يعد بالإمكان إغفاله».

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية سارت بشكل «إيجابي جدًا»، ولم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات من قبل المرشحين أو مندوبيهم، لافتاً إلى أن الفيوم تضم كتلة تصويتية تتجاوز 2.2 مليون ناخب، يتنافسون على 19 مقعدًا بواقع «10 فردي و9 قائمة» وسط منافسة قوية تشمل أكثر من 60 مرشحًا على المقاعد الفردية.

وأضاف أن أي تأخيرات طفيفة في فتح بعض اللجان صباح اليوم جرى التعامل معها بسرعة، مشيراً إلى تأخر فتح 3 لجان فقط حتى الساعة التاسعة والنصف.

وأشار إلى أن إحدى اللجان في مركز إطسا شهدت إقبالًا مرتفعًا لدرجة أن القاضي المشرف طلب دعماً بقاضٍ إضافي لتسريع وتيرة التصويت، واستجابت المحكمة على الفور لتوفير الدعم اللازم.