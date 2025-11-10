السلطات اللبنانية تخلي سبيل هانيبال نجل القذافي بعد دفع كفالة 900 ألف دولار

أفرجت السلطات اللبنانية عن هانيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد دفع كفالة بقيمة 900 ألف دولار، منهية بذلك احتجازه لمدة 10 سنوات بتهمة حجب معلومات حول رجل دين لبناني مفقود، حسبما أفاد مسئولون أمنيون وعضو في فريق الدفاع عنه.

وأبلغ شربل ميلاد خوري أحد أفراد فريق الدفاع عن هانيبال، وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) ، أنه تم إطلاق سراح القذافي الابن مساء اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من الأوراق اللازمة.

كما أكد مسئولان أمنيان، أنه تم إطلاق سراح نجل القذافي .

وجاءت عملية إطلاق سراح القذافي بعد أيام من رفع السلطات اللبنانية حظر السفر عنه وتخفيض مبلغ الكفالة، في تمهيد للطريق أمام إطلاق سراحه.