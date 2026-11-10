نائب العياط: حادث القطار جريمة جنائية يُحاسب المسئول عن ارتكابها

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب عن دائرة العياط، بالجهود التي بذلتها وزارة النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية في التعامل مع حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا أن ما شاهده بنفسه في موقع الحادث يعكس حجم التحرك والمسؤولية التي تحملها وزير النقل وقيادات الوزارة منذ اللحظات الأولى للواقعة.

وشدد الخبيري على ضرورة انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة لتحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث، مؤكدًا أن الواقعة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها قضية سياسية، وإنما حادث جنائي يجب أن تحدد التحقيقات المسؤول عن وقوعه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط.

واستهل النائب كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس لجنة النقل ووزير النقل وأعضاء مجلس النواب، موضحًا أنه وصل إلى موقع الحادث بعد نحو 15 دقيقة من وقوعه، وشاهد حجم المعاناة التي تعرض لها المصابون والضحايا، إلى جانب الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وقال الخبيري: «دي مش جريمة سياسية، دي جريمة جنائية يتحاكم عنها المسؤول عن ارتكابها»، مشددًا على أن تحديد المسؤولية أمر متروك لجهات التحقيق، وأنه لا يجوز استباق نتائج تحقيقات النيابة العامة.

وأشاد عضو مجلس النواب بسرعة تحرك الفريق كامل الوزير إلى موقع الحادث، مؤكدًا أن الوزير وصل خلال نحو 22 دقيقة، وتابع الموقف بنفسه بالتنسيق مع المحافظ وقيادات هيئة السكك الحديدية.