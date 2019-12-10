البوسنة تبدأ في نقل مهاجرين من مخيم «فوتشاك» إلى مرافق أكثر إنسانية



بدأت البوسنة، اليوم الثلاثاء، في نقل المهاجرين من مخيم غير رسمي يتسم بظروفه المزرية ويقع بالقرب من الحدود الشمالية للبلاد مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي، إلى مرافق أكثر إنسانية، بحسب ما ذكرته محطة "فيدرالنا" الرسمية.

ولم يُسمح للصحفيين بمتابعة بداية نقل المهاجرين، وتم احتجازهم على بعد عدة كيلومترات. وقالت السلطات إن الاجراء تم اتخاذه بسبب مخاوف أمنية.

ونقلت محطة "فيدرالنا" عن ممثلي الصليب الاحمر من مدينة بيهاتش القريبة القول إن المهاجرين حصلوا على وجبات الإفطار قبل أن يتم نقلهم إلى ثكنات سابقة في أوسيفاك، على بعد 350 كيلومترا إلى الجنوب بالقرب من سراييفو، وسالاكوفاتش على بعد 250 كيلومترا في غرب البوسنة.

وكان الكثير من المهاجرين قالوا في وقت سابق إنهم لا يريدون الخروج من مخيم "فوتشاك"، المبني على مكب نفايات سابق بالقرب من بيهاتش، بدون مياه جارية أو مراحيض، وذلك على الرغم من أنهم يعيشون هناك في وحل متجمد.

ومن المقرر أن يتم نقل نحو 600 شخص من "فوتشاك" إلى ثكنات "بلازوي" السابقة، التي تقع بالقرب من "توميسلافجراد"، في غرب البوسنة أيضا.

ويوجد حاليا ما يتراوح بين 7000 و8000 مهاجرا في البوسنة، تقطعت بهم السبل هناك منذ شهور، بعد وصولهم على طول طريق البلقان، وليسوا قادرين على المضي قدما إلى كرواتيا.