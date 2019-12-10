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استقر الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة على قائمة اللاعبين التي ستخوض مواجهة مصر المقاصة غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمه عودة باهر المحمدي ومحمود دونجا، في حين تم استبعاد محمد صادق ووجيه عبد الحكيم ومحمد حمدي زكى وأسامه وإبراهيم ونادر رمضان ومدحت فقوسة ومصطفى فارس وعمر الوحش ومحمود صلاح ومحمد الضرف .

وأكد صبري المنياوي، مدير الكرة أنه تم اختيار هؤلاء اللاعبين لانهم الأجهز بدنيًا ومناسبين لتنفيذ فكر الجهاز الفني لخوض مواجهة فريق مصر المقاصة.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي.

الدفاع: باهر المحمدي - محمد مجدي الجمل - أحمد أيمن - محمود البدرى - محمد عمار - محمد هاشم.

الوسط: عماد حمدي - محمد بيومي - محمود دونجا - محمد مخلوف - أحمد مدبولي - محمد الشامي - بيكيتى سيلفا - همام طارق – عبد الرحمن مجدي

الهجوم: بينسون شيلونجو - حازم مرسي