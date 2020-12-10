التحقيق في حريق نشب بمبنى تابع لمطرانية أقباط سمالوط بالمنيا

تباشر النيابة العامة بمركز سمالوط، شمال المنيا، تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابات المنيا، التحقيق في نشوب حريق بمبنى خدمي تابع لمطرانيه الأقباط الأرثوذكس بمدينة سمالوط، دون أضرار بشرية.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بحجرة بالدور الثامن بمبني خدمي تابع لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سمالوط.

وانتقل علي الفور إلى مكان البلاغ، رجال البحث الجنائي، وفريق الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وتمت السيطرة علي الحريق، وتبين من المعاينة المبدئية، أنه لا توجد أضرار بشرية، بينما حدثت خسائر بمحتويات الغرفة.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.