أثارت نجمة السوشيال ميديا والناشطة السعودية هند القحطاني، غضبا واسعا بين الناشطين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو للدعوة لشرب شرب الخمر، باعتباره حرية شخصية.

وقالت القحطاني: "الواحد يشرب وينبسط أنا منيّ ضد كل إنسان حر وإذا الشخص يساوي شيء ولا يخالف القانون أنا منيّ ضد".

وتابعت: "أنا أسال البنات اللي يشربون والشباب يعني شو تحسون، فيقولون يعطي جرأة وإحساس بالسعادة والنشوة، والله لو أشرب خمر ويسكي أو نبيذ لأصور الكاس وأنا أشرب بس أنا ما أحبه".

وفور نشرها الفيديو، واجهت القحطاني غضبا واسعا على مواقع التواصل، فقد دشن مستخدمو موقع التواصل" تويتر"، وسما لمقاطعتها بعنوان "مقاطعة إعلانات هند القحطاني"، ليحتل صدارة الموقع في المملكة.

#هند_القحطاني هذا مو قانون هذه من الكبائر والمحرمات،، وكلامك هذا هدفه واضح يانعلّه صدقت شمس لما سمتكم نعاليات،، طيب تبين مودي يشرب الخمر ،،؟ وهي ماتحبه لو حبته النعلّه كان شربته ونعم الأم ،،!! pic.twitter.com/HAIZrhtX2p — heart beat❤️ (@noot72046353) December 4, 2020

وتعرف هند القحطاني بأنها ناشطة سعودية تدعم الحريات والمثلية، مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذات أصول ليست سعودية.

كانت القحطاني، تعمل مُعلمة سعودية في إحدى مدارس الرياض، وهي مطلقة تعيش مع أبنائها، وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب انفصالها عن زوجها.

ولا يعتبر شرب الخمر الواقعة الأولى من نوعها، إنما اعتادت القحطاني إثارة الجدل مرارا وتكرار بين رواد مواقع التواصل السعوديين، طيلة ظهورها في فيديوهات المصورة، نستعرض ذلك في هذا التقرير:

• رقص أبناء هند مع صديقاتها يثير الجدل

في 7 ديسمبر الحالي، شاركت هند القحطاني مع متابعيه، مقطع فيديو أحدث ضجة كبيرة وأثار موجة من الانتقادات، بعدما ظهرت فيه ابنتها أثناء إقامتها حفلًا برفقة صديقات لها.

وبدت الشابة وهي ترقص معهن على أنغام أغنيات باللغة العربية، ولم يعرف سبب الاحتفال إلا أن هند أثارت الجدل بتشجيع ابنتها وتصفيقها ثم بدعوتها ابنها معتز لمشاركتهن الرقص، وهو مايرفضه طبيعة المجتمع السعودي.

• "إلا عيالي"

في وقت سابق ظهرت القحطاني في فيديو، تحذر فيه متابعيها من النيل أو سباب أولادها، واستخلفتهم بمراعاة شعورهم، قائلة: "علقتم كثيرا على معاذ ولدي حبيبي استحلفكم بالله إلا عيالي، أنا أحمد الله على أنهم غير متواجدين على تويتر حتى لا يرون هذه الإساءات، أنا عندكم طقطقوني قطعوني اجلدوني بس إلا عيالي".

إحدى مؤسسين الجمال #هند_القحطاني : هاجموني الا عيالي pic.twitter.com/8QlYBWwRCj — نادي المشاهير (@clubofmshaher) May 21, 2020

• "أنا نمبر وان وأبقى الأقوى"

في نوفمبر الماضي، ردت هند القحطاني على السخرية من شكلها دون فلتر، بعد تداول فيديو مصور لها فجأة دون ماكياج أو فلاتر تصوير، ما عرضها لموجة من السخرية بسبب اختلاف شكلها عن الطبيعي، لكنها واجهت الانتقادات بفيديو قالت فيه: "أنا نمبر وان وأبقى الأقوى، الكل كان يتداول الفيديو بشكل مو طبيعين أنا فخورة بنفسي وأرى أني جميلة كيفما كنت، الفاهم هيشوف إن الفيديو جودته زيرو، حتى الأطفال الموجودين في الفيديو ملامحهم مو باين، أي شخص يتصور بهذه الطريقة في الليل والإضاءة خافتة ستكون الصورة غير واضحة".

• هند ترد على محرضي قتلها

في أواخر العام الماضي، ردت القحطاني على التحريض على قتلها، بسبب مقطع فيديو ظهر فيه شاب يقول إنه باكستاني من أم قحطانية، وأن هناك شبابا اعتدوا عليه وصوره قصرًا كون أمه قحطاني، نسبة لاسم هند.

وأوضحت هند القحطاني في مقطع فيديو بثّته على تطبيق "سناب شات" أن الأمر غير إنساني، وأن الشاب قال إن أمه ليست قحطانية، وأنه قال ذلك ليسبب لها أذى واصفًة من حرضوا ضدها بالإرهابيين المتطرفين.

• تحريض ابنها على قتلها

خرجت هند القحطاني في فيديو جديد، لترد على رسائل باتت تهدد حياتها، بحسب قولها، حيث قالت إنها وأبنائها يتلقون رسائل كثيرة تحرض على قتلها، معبرة: "ابني معاذ تلقى الكثير من الرسائل التي تحرضه على قتلي واستحلال دمي، لا أدري هل هكذا سيشعرون بالنصر عندما يشتتون شملي أنا وأبنائي؟".