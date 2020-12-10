تسعى بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى إبرام صفقة تجارية بعد خروجها من الاتحاد، ومن المرجح أن يؤدي الفشل إلى زيادة الفوضى في التجارة المتبادلة وهبوط الأسواق المالية وتكاليف اقتصادية باهظة.

وفيما يلي بعض الآثار السلبية المحتملة في حالة فشل التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة، وفقا لموقع "آر تي إي نيوز".

انخفاض قيمة العملة

توقع المستثمرون والبنوك منذ فترة طويلة إبرام صفقة تجارية، وبالتالي فإن عدم وجود صفقة سيضر الجنيه البريطاني، كما يقول خبراء العملات الأجنبية.

لكن معنويات المستثمرين تضررت من الجانبين قائلين يوم السبت، إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق يغطي تجارة سنوية تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني مقابل الدولار منذ ذلك الحين.

أدت النتيجة المفاجئة لاستفتاء بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016 إلى انخفاض الجنيه الإسترليني بنسبة 8% مقابل الدولار؛ وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ بدء عصر أسعار الصرف الحرة في السبعينيات.

الصفقات التجارية تتجه نحو مصير كارثي

في حالة "عدم وجود صفقة" بشأن التجارة، ستفقد بريطانيا إمكانية الوصول بدون تعريفة جمركية وحصص صفرية إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم 450 مليون مستهلك.

وستتخلف بريطانيا عن شروط منظمة التجارة العالمية (WTO) في تجارتها مع الكتلة المكونة من 27 دولة، كما ستفرض تعريفتها العالمية الجديدة في المملكة المتحدة (UKGT) على واردات الاتحاد الأوروبي بينما سيفرض الاتحاد الأوروبي تعريفته الخارجية المشتركة على واردات المملكة المتحدة.

وقد تعيق الحواجز غير الجمركية التجارة، مع توقع ارتفاع الأسعار على نطاق واسع للمستهلكين والشركات البريطانية.

تخاطر الحدود بالاضطراب خاصة نقاط العبور الرئيسية؛ حيث يقول الخبراء إن نقص بعض الأطعمة ممكن في بريطانيا لأنها تستورد 60% من طعامها الطازج، مع احتمال حدوث اضطرابات في صادرات لحم الضأن البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي.

معاناة الاتحاد الأوروبي

يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، حيث استحوذ على 47% من تجارتها في عام 2019، وكان لديه عجز تجاري قدره 79 مليار جنيه إسترليني مع الاتحاد الأوروبي.

وحتى مع وجود صفقة، تتوقع بريطانيا أن تتكدس آلاف الشاحنات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي في مقاطعة كينت بجنوب إنجلترا، مع تأخيرات تصل إلى يومين.

قطاع السيارات

ستشعر صناعة السيارات بالتأثير بشدة في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي؛ حيث تواجه شركات صناعة السيارات البريطانية تعريفة بنسبة 10%على جميع صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي وما يصل إلى 22% للشاحنات إذا لم يتم إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت جمعيات الصناعة إن التكلفة ستنتقل إلى المستهلكين، وتوقعت 57.7 مليار يورو في تكاليف مصانع الاتحاد الأوروبي وتكاليف 52.8 مليار يورو لمصانع المملكة المتحدة.

وأضافت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق" من شأنه أن يخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بمقدار 2 مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة ويقوض قدرتها على تطوير الجيل التالي من المركبات عديمة الانبعاثات.

صيد الأسماك

تتم أيضًا مراقبة نتائج المفاوضات بشأن حقوق الصيد عن كثب، حيث سيكون لها تداعيات سياسية واقتصادية؛ على الرغم من أن الصيد وحده ساهم بنسبة 0.03% فقط من الناتج الاقتصادي البريطاني في عام 2019.

سعت فرنسا إلى صفقة تحمي قدرتها على الصيد في مياه المملكة المتحدة لعدة سنوات قادمة، لكنها طلبت من صياديها الاستعداد لصيد أصغر.

اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي يضطرب بخروج بريطانيا

قد يكون التأثير طويل المدى مكلفًا لكل من بريطانيا والدول الأعضاء الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي.

توقع مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البريطاني أن اتفاقية عدم التجارة ستمحو 2% إضافية من الناتج الاقتصادي البريطاني في عام 2021 مع زيادة التضخم والبطالة والاقتراض العام.

وقالت OBR إن التعريفات الجمركية بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية والاضطرابات الحدودية ستضرب أجزاء من الاقتصاد مثل التصنيع.

كما أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكلف الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 33 مليار يورو من الصادرات السنوية، مع تضرر ألمانيا وهولندا وفرنسا بشدة.

ومن المرجح أن تكون الأكثر تضررا أيرلندا وهولندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والسويد والبرتغال وبولندا وجمهورية التشيك وقبرص ومالطا والمجر.

توقع معهد هال للأبحاث الاقتصادية أن الشركات الأوروبية المصدرة إلى بريطانيا قد تفقد أكثر من 700 ألف وظيفة إذا لم يتم الاتفاق على صفقة تجارية.

قالت هيلك فاندنبوش؛ الأستاذة بجامعة لوفين البلجيكية، في تقرير العام الماضي إن بلجيكا ستكون الدولة الأكثر تضررًا في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لحجمها، وخاصة قطاع الغذاء فيها مع فقدان 10 آلاف وظيفة.

إيرلندا الشمالية

يمكن أن يسمح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأيرلندا الشمالية بأن تصبح بابًا خلفيًا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، ما يزيد من شبح الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا لأول مرة منذ اتفاق السلام لعام 1998.

ومن المرجح أن يكون هناك خلاف داخل الاتحاد الأوروبي، الذي قد يخسر إحدى القوى العسكرية والاستخباراتية الرائدة في أوروبا وثاني أكبر اقتصاد فيها، والعاصمة المالية الوحيدة لمنافسة نيويورك، وستكون بريطانيا أكثر اعتمادًا على تحالفها مع الولايات المتحدة.