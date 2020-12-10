تدريب العاملين بمتحف شرم الشيخ على تطبيق إجراءات السلامة

نظمت إدارة متحف شرم الشيخ الدولي برنامجًا تدريبيًا، لتدريب وإعداد العاملين به على كيفية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وقال أحمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، في تصريح له اليوم الخميس، إن فعاليات التدريب مستمرة على مدار يومين؛ لإعداد العاملين وتأهلهم لتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، على يد خبراء متخصصين في هذا المجال، وتحت إشراف قطاع المتاحف بوزارة الآثار.

وأضاف حسنين أنه جرى إعداد وتجهيز قاعة التدريب بشكل يراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، خاصة أن جميع العاملين في المتحف حرصوا على حضور هذا التدريب، لرفع كفاءة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وأشار إلى أنه سيجري تسليم المتدربين شهادة معتمدة من مؤسسة TUV NORD، المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية، مشيدًا بجهود وزارة السياحة لتطوير أداء العاملين بالمتاحف.

وأوضح أن المتحف يستقبل يوميًا الرحلات المدرسية، في إطار الدور التعليمي والتثقيفي الذي يقوم به المتحف، لإطلاع الطلاب والطالبات على المقتنيات الآثارية التي توجد داخل قاعات العرض المتحفي، خاصة مقتنيات الملك "توت عنخ آمون" و"محاكاة المقبرة"، وتقديم شرح مبسط لكل أثر من الأثار التي يضمها المتحف بشكل يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للطلاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.