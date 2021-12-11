عمرو أديب عن شيرين بعد حلاقة شعرها: لما تشوف مصايب الناس تهون عليك مصيبتك

تعاطف الإعلامي عمرو أديب، مع المطربة شيرين عبد الوهاب بعد إطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها وقد حلقت شعرها، في أعقاب طلاقها من المطرب حسام حبيب.



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، مخاطبًا شيرين: "كلنا أهلك ورجالتك، فيه مليون ست اتطلقت وكل حاجة ممكن تتعوض .. لما تشوف مصايب الناس تهون عليك مصيبتك".



وأشار إلى أنّ شيرين على التركيز مع فنها وبناتها وأسرتها، معقّبًا: "شيرين غير مسموح لها بالسقوط".



وشدّد على أهمية دعم شيرين من أجل أن تتجاوز هذه الفترة الصعبة، مؤكّدًا أنها تعاني مما أسماها "اللخبطة".



وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشكل جديد كليا وصادم لجمهورها، خلال إطلالتها بحفلها بمدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث قامت بحلاقة شعر رأسها بالكامل.