وزير التموين: 87 مليار جنيه ميزانية دعم السلع التموينية والخبز

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ دعم الطاقة موجه للفئات الأكثر احتياجًا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري برنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ ميزانية دعم السلع التموينية ورغيف الخبز وصلت إلى 87 مليار جنيه، بينها 36 مليارًا للسلع التموينية.



وأوضح أنّ دعم الخبز ما زال عينيًّا عبر حصول المواطن على خمسة أرغفة يوميًّا، مع إتاحة الاستبدال في نهاية الشهر بسلع تموينية.



وأشار إلى أنّ كفاءة الدعم في السلع التموينية تصل إلى 97%، مؤكدًا أنّ الدعم النقدي المشروط أكثر فعالية من العيني.



ولفت إلى أنّ بطاقة التموين توفر أكثر من 30 سلعة.