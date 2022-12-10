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أشاد وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، بلاعبيه بعد حسم التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022.

كان المغرب قد حقق الفوز أمام البرتغال بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الثمامة ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم.

وقال الركراكي في تصريحات تلفيزوينية: «واجهنا فريقًا كبيرًا بكل نجومه وتفوقنا عليه رغم الإصابات».

وأضاف: «من بقي على الميدان قاتل بهذه العقلية، كان عينا أن نكتب التاريخ لإفريقيا وسعيد جدا لتحقيق هذا الانجاز».

وأكمل الركراكي: «المسألة أننا نتقدم بمواهبنا رغم كل الإصابات التي حدثت، تمسكنا وخلقنا هذه الروح من أجل الشعب المغربي وكل العرب».

وأتم مدرب المغرب: «إفريقيا عادت إلى الساحة حتى نتجاوز سقف التوقعات».