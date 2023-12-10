ألكمار يهزم ألمير سيتي برباعية في الدوري الهولندي

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فاز ألكمار على ضيفه ألمير سيتي 4 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم ألكمار في الدقيقة السابعة عن طريق فانجليس بافليديس، قبل أن يدرك لويك إمبي سو التعادل لألمير سيتي في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 66 سجل داني دي ويت الهدف الثاني للكمار، فيما أضاف ديفيد مولر الهدف الثالث في الدقيقة 80، واختتم بافليديس رباعية ألكمار بتسجيله الهدف الثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع ألكمار رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ألمير سيتي عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.