توافد الناخبون بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، على لجان الاقتراع والتصويت، قبل الموعد الرسمي المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في التاسعة من صباح اليوم.

وتواجدت القوات الأمنية حول لجنة مدرسة سيزا نبراوي، لتأمين العملية الانتخابية وتنظيم دخول الناخبين، كما تواجدت مجموعة من المتطوعين لمساعدة المواطنين على الاستعلام عن المقر الانتخابي الخاص بهم.

وسادت أجواء احتفالية حول اللجان مع الأغاني الوطنية الداعية للمشاركة بالعملية الانتخابية، مع رفع العشرات لعلم مصر.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».