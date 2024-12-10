جوميز يقرر الرحيل عن الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن استقرار البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، على الرحيل عن تدريب الفارس الأبيض وعدم الاستمرار في منصبه في القلعة البيضاء.

قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»:" هناك جديد في الزمالك، جوزيه جوميز أبلغ مجلس إدارة الزمالك خلال الساعات الماضية بعدم رغبته في تجديد تعاقده مع الزمالك".

أضاف:" الطلبات الفنية وعدم دفع مستحقات اللاعبين السبب وراء قرار جوميز بالرحيل عن نادي الزمالك".

وأشار حتحوت إلى أن مجلس إدارة الزمالك سيجتمع مع جوزيه جوميز وسيحاول إقناعه بالاستمرار في منصبه، ومجلس إدارة الزمالك يدرك أهمية بقاء جوميز في منصبه.

أتم هاني حتحوت بأن جوميز تلقى عرضا مغريا من نادي الفتح السعودي والمدرب وافق عليه، وسوف يقوم بتوديع لاعبي الأبيض ويغادر إلى السعودية لتولي مهمته بنسبة كبيرة خلال الساعات المقبلة.