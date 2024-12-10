اتحاد شركات الطيران الألماني يتوقع ارتفاع تكاليف السفر

قال ينس بيشوف رئيس اتحاد شركات الطيران الألماني (بي.دي.إل) إنه من المتوقع ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في ألمانيا.

وأضاف بيشوف في مقابلة مع صحف مجموعة فونكه ميديا جروب نشرت اليوم الثلاثاء إن "الوصول إلى ألمانيا والسفر منها سيصبح أعلى تكلفة بنسبة كبيرة".

وقال بيشوف إن الحد الأقصى لرسوم التفتيش الأمني في مطارات ألمانيا سيزيد من 10 يورو (50ر10 دولار) إلى 15 يورو لكل راكب اعتبارا من يناير المقبل، رغم أن تأثير الزيادة في ضريبة الطيران التي تم إقرارها في مايو الماضي ظهر بالفعل على أسعار التذاكر.

علاوة على ذلك فإن ارتفاع تكلفة المراقبة الجوية تدفع شركات الطيران إلى تمرير الزيادة في الأسعار إلى العملاء.

وقال بيشوف رئيس شركة الطيران يورو وينجز إن "هامش الأرباح منخفض بالفعل. في المتوسط تكسب أي شركة طيران ما بين 5 و10 يورو فقط من كل راكب".

وأضاف بيشوف أنه تجري مناقشات مع السياسيين للبحث عن سبل لخفض نفقات صناعة الطيران.

ودعا رئيس اتحاد شركات الطيران الألماني الحكومة الألمانية المقبلة إلى إلغاء ضريبة المرور الجوي دون وضع بديل لها، والتوقف عن النهج المستقل الذي تتبناه ألمانيا لإلزام شركات الطيران باستخدام كمية معينة من الوقود التخليقي الصديق للبيئة.

كما دعا إلى سحب الزيادة المقررة في رسوم التفتيش الأمني للركاب في المطارات.