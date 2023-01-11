الرئاسة التركية: مزاعم إرسالنا قنابل عنقودية إلى أوكرانيا معلومات مضللة

نفى مصدر تركي، اليوم الأربعاء، المزاعم التي تحدثت عنها بعض وكالات الإعلام حول إرسال تركيا قنابل عنقودية إلى الجانب الأوكراني.

وقال مصدر في الرئاسة التركية لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن التقارير حول تسليم ذخائر عنقودية إلى كييف من تركيا "هي معلومات مضللة تقوض جهود السلام".

وكانت صحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين حاليين وسابقين، أن تركيا تزود أوكرانيا بقنابل عنقودية أمريكية، تطلق من المدفعية منذ نوفمبر 2022.

ويمكن أن تستمر القنابل، المصممة لتدمير الدبابات عن طريق الانفجار في ذخائر صغيرة، في ساحة المعركة لسنوات إذا فشلت في الانفجار على الفور، مع تشتت أجزائها لنحو 88 قنبلة صغيرة.