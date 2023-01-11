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تقارير.. راموس وميسي يقتربان من الدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 يناير 2023 - 3:38 ص

قالت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أتم اتفاقه مع مسؤولي نادي النصر السعودي خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد راموس مع ناديه الفرنسي سان جيرمان، في شهر يونيو القادم، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية.

ووفقًا للصحفي الإسباني الموثوق «خوسيه فليكس»، فإن راموس أنهى اتفاقه مع إدارة نادي النصر السعودي، مشيرًا أنه سينضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف الصحفي خوسيه فليكس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قريب أيضًا من الانتقال للدوري السعودي في الموسم الجديد.

وأوضح الصحفي الإسباني أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب في الساعات الماضية، مشيرًا أن ميسي لا يمانع الانتقال للدوري السعودي في الموسم الجديد.


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