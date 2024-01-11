أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني، برفيز شهبازوف، أن بلاده صدرت 23.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.3% عن عام 2022، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس.

وكتب شهبازوف على منصة "إكس"، أن أوروبا كانت أكبر مشتر للغاز الأذربيجاني في عام 2023، حيث استوردت 11.8 مليار متر مكعب من الغاز، مضيفا أن تركيا جاءت في المركز الثاني بواقع 9.5 مليار متر مكعب.

فيما اشترت جورجيا المجاورة 2.5 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان خلال هذه الفترة، بحسب ما يقوله شاهبازوف، بدون أن يوضح الفارق على أساس سنوي.