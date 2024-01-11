 أذربيجان: صدرنا 23.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي - بوابة الشروق
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أذربيجان: صدرنا 23.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي

باكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 12:28 م | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 12:28 م

أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني، برفيز شهبازوف، أن بلاده صدرت 23.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي العام الماضي، بزيادة نسبتها 5.3% عن عام 2022، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس.

وكتب شهبازوف على منصة "إكس"، أن أوروبا كانت أكبر مشتر للغاز الأذربيجاني في عام 2023، حيث استوردت 11.8 مليار متر مكعب من الغاز، مضيفا أن تركيا جاءت في المركز الثاني بواقع 9.5 مليار متر مكعب.

فيما اشترت جورجيا المجاورة 2.5 مليار متر مكعب من الغاز من أذربيجان خلال هذه الفترة، بحسب ما يقوله شاهبازوف، بدون أن يوضح الفارق على أساس سنوي.

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