وزير الخارجية يتوجه إلى أسمرا حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الإريتري

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري يتوجه صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة الاريترية أسمرا، في زيارة ثنائية يحمل خلالها رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شقيقه الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا تتعلق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، بأن شكرى سوف يعقد أيضاً جلسة مشاورات مع وزير الشئون الخارجية في إريتريا عثمان صالح، وذلك فى إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وفى مقدمتها الحرب فى قطاع غزة والوضع فى منطقة القرن الافريقي، بالإضافة إلى سبل دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للبلدين، وبما يُحقق مصالح الشعبين الشقيقين.