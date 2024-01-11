مزارعون في ألمانيا يطالبون بحل في البرلمان لإنهاء احتجاجات دعم الديزل

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دعا اتحاد المزارعين الألمان إلى حل في البرلمان لإنهاء الاحتجاجات المستمرة ضد خفض دعم الديزل المستخدم في الزراعة.

وقال رئيس الاتحاد يواخيم روكفيد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل الاجتماع المغلق للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني من يسار الوسط اليوم الخميس: "التسوية البطيئة، كما هو مطروح حاليا، لا يمكن أن تكون حلا".

وأضاف روكفيد: "الأمر متروك الآن للحكومة الاتحادية والمجموعات البرلمانية في البوندستاج لوضع حد لهذه الاحتجاجات".

وقال: "ندعو المجموعات البرلمانية إلى إجراء مناقشات مكثفة بشأن كيفية الحفاظ على القدرة التنافسية للزراعة وكيفية إنهاء الاحتجاجات".

ويمارس المزارعون في جميع أنحاء ألمانيا ضغوطا على الحكومة الائتلافية الحاكمة لزيادة تخفيف خططها المخففة بالفعل هذا الأسبوع ، مع حملات لتعطيل الطرق السريعة والمدن.

وتخطط الحكومة الاتحادية لإلغاء الإعفاء الضريبي على الديزل المستخدم في الزراعة ، والذي كان ساريا لأكثر من 70 عاما، تدريجيا على مدى ثلاث سنوات بدلا من إلغائه دفعة واحدة.

وكان الائتلاف قد سحب بالكامل الإلغاء المخطط له للإعفاء الضريبي لمركبات المزارعين.

وستقدم الآن الخطط التي بدأها مجلس الوزراء إلى البوندستاج للمداولات البرلمانية.