 إندونيسيا تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في غزة

وفا
نشر في: السبت 11 يناير 2025 - 6:58 م | آخر تحديث: السبت 11 يناير 2025 - 6:58 م

طالب وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.

وشدد سوجيونو خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية بالمعايير.

وأكد سوجيونو أن إندونيسيا عازمة على مواصلة التزامها بدعم الشعب الفلسطيني.

وقال، إن آلاف الفلسطينيين فقدوا أرواحهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، وأضاف: «هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات لأن كل رقم يمثل حياة إنسان».

ميدانيًّا، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الدرج ودير البلح وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع النفق في حي الدرج بمدينة غزة.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة أبو سليم جنوبا.

كما استشهد مواطن بنيران مسيرة للاحتلال في محيط دوار الشهداء شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخران بجروح في قصف طيران الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

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