صحة الوادي الجديد: انطلاق أعمال القافلة الطبية بمستشفى الداخلة العام

أعلن الدكتور شريف صبحى، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، انطلاق أعمال قافلة طبية بمستشفى الداخلة العام، التى ينظمها رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع إحدى المؤسسات في إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج في عدد من التخصصات الطبية، وفي إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة.

وأكد أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق؛ لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وقال إن القافلة تضم تخصصات مختلفة بتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد، وتحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.