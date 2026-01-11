حسام حسن يقود هجوم مودرن سبورت أمام بتروجت في كأس العاصمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بتروجيت بكأس عاصمة مصر.

ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً على ملعب ستاد بتروسبورت، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق بتروجيت ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، محمد هلال، غنام محمد

هجوم: ارنولد ايبا، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، وليد علي، أحمد مصطفى، عماد حمدي، محمود شعبان، آدم رجم، احمد مزهود، رشاد المتولي، محمود ممدوح