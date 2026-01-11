ألمانيا تقترح مهمة للناتو في القطب الشمالي لخفض التوتر بشأن جرينلاند

تعتزم ألمانيا اقتراح إنشاء مهمة مشتركة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لمراقبة وحماية المصالح الأمنية في منطقة القطب الشمالي، وذلك في محاولة لخفض التوتر مع الولايات المتحدة بشأن تهديداتها بضم جرينلاند، بحسب مصدرين مطلعين على توجهات الحكومة الألمانية.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لسرية الخطط، إن مهمة "حارس البلطيق" التابعة لحلف الناتو، والتي انطلقت قبل عام لحماية البنية التحتية الحيوية في بحر البلطيق، يمكن أن تشكل نموذجا لمهمة جديدة باسم "حارس القطب الشمالي"، والتي ستشمل جرينلاند، بحسب المصدرين اللذين رفضا الكشف عن هويتيهما نظرا لسرية الخطط، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ودعا نائب المستشار الألماني، لارس كلينجبايل، اليوم الأحد، الولايات المتحدة إلى احترام سيادة جرينلاند والقانون الدولي، وذلك قبل توجهه إلى واشنطن هذا الأسبوع لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الـ7 بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.

وقال كلينجبايل، الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية الألماني، إن "تقرير مستقبل جرينلاند شأن يخص الدنمارك وجرينلاند وحدهما".

وأضاف كلينجبايل، أنه "يجب احترام السيادة وسلامة الأراضي. هذه مبادئ من القانون الدولي تنطبق على الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة. نحن نعمل معا كحلفاء في حلف الناتو على تعزيز الأمن في القطب الشمالي، وليس ضد بعضنا البعض".