مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد بعد الخسارة من برايتون

ودّع مانشستر يونايتد منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام برايتون بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من البطولة.

تقدّم برايتون مبكرًا عبر برايان جرودا في الدقيقة 12، قبل أن يضيف داني ويلبيك الهدف الثاني في الدقيقة 64، وحاول الشياطين الحمر العودة في المباراة، ونجحوا في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر بنجامين سيسكو في الدقيقة 85، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتفادي الخروج المبكر من المسابقة.

وشهدت المباراة طرد لاعب مانشستر يونايتد شيا لاسي، في الدقيقة 90، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، ليختتم فريقه مشاركته في البطولة بخيبة أمل، بعد أن سبق وأن خرج مبكرًا من كأس الرابطة، ليصبح تركيزه منصبًا الآن على الدوري الإنجليزي فقط.

وفي بقية مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، حقق أرسنال فوزًا كبيرًا على بورتسموث بنتيجة 4-1، كما فاز ليدز يونايتد على ديربي كاونتي 3-1، بينما تغلّب مانسفيلد على شيفيلد يونايتد بنتيجة 4-3.