التعاون الإسلامي تدين استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، محاولة الاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالسعودية.

وأشادت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية اليوم الخميس، بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في تصديها للهجمات وتدمير الصواريخ.

وجدد تأييد المنظمة لجميع الإجراءات، التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة (المفخخة) والزوارق المفخخة المسيَّرة عن بعد.