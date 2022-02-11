فحص 66 حالة مرضية من خلال وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، توقيع الكشف الطبي على ٦٦ حالة مرضية من خلال وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد خلال شهر يناير الماضي.

جاء ذلك بالتعاون مع كبري المستشفيات على مستوى الجمهورية شملت بالزقازيق والقاهرة، وأسوان وأسيوط.

واضاف الزملوط، أن المحافظة فعل وحدات العلاج عن بُعد وذلك بمستشفى الخارجة التخصصي، ومستشفى الداخلة العام، ومستشفى باريس المركزي، ومستشفى بلاط المركزي، ومستشفى الفرافرة المركزي، ووحدة قرية المنيرة الصحية، ووحدة قرية بولاق الصحية، ووحدة قرية الجديدة الصحية، ووحدة غرب الموهوب الصحية

ووحدة أبو هريرة الصحية.

وذكر أن المريض يتوجه إلى أقرب وحدة، ومن خلالها يتم الحجز وتوقيع الكشف وتشخيص الحالات المرضية.