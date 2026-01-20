 أنقرة.. فتح تحقيق بالاعتداء على العلم التركي على الحدود السورية - بوابة الشروق
أنقرة.. فتح تحقيق بالاعتداء على العلم التركي على الحدود السورية

أنقرة - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 6:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 6:32 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية فتح تحقيق على خلفية محاولة عبور الحدود من قبل أنصار تنظيم قسد الإرهابي عبر المعبر الحدودي المغلق في نصيبين المقابل لمدينة القامسلي السورية، الاعتداء على العلم التركي الموجود في المعبر الحدودي.

وجاء في بيان الدفاع التركية، الثلاثاء، "فتح تحقيق إداري بشأن محاولة عبور الحدود من قبل متعاطفين مع تنظيم إرهابي عبر المعبر الحدودي المغلق في نصيبين، وبشأن الاعتداء على علمنا في المعبر الحدودي".

وأوضح أن الاعتداء يكشف الستار عن جهات "مظلمة" تسعى إلى تخريب هدف "تركيا بلا إرهاب".

وفي وقت سابق اعتبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، الاعتداء الغادر الذي نفذه أنصار تنظيم "واي بي جي" الإرهابي على العلم التركي بأنه استفزاز صارخ يستهدف أمن الشعب التركي.

جاء ذلك في بيان نشره، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية.

